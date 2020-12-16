Самые богатые люди мира увеличили состояние на $1,9 трлн за 2020 год

https://static.news.ru/photo/1e042e0e-3a89-11eb-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Богатейшие люди мира за время пандемии увеличили своё состояние на $1,9 трлн за весь текущий год. Состояние миллиардеров всей планеты на сегодня составляет $11,4 трлн против $9,5 трлн за 2019 год.

Рост благосостояния богачей составил 20%, пришёл к выводу Forbes. Больше всего разбогатели китайские олигархи — на 60%. Лидером среди них является владелец компании по производству бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань. Его состояние выросло с $2 млрд в апреле текущего года до $62,5 млрд в середине декабря.

В США больше всех разбогател Илон Маск, состояние которого выросло на $17 млрд. Основатель SpaceX и Tesla занимает третье место в списке самых богатых людей мира.

Во Франции третью строчку рейтинга по росту капитала в текущем году занимают владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно и совладелица L’Oreal Франсуаза Беттанкур-Мейерс. У них зафиксировано больше половины прироста совокупного состояния всех богатейших французов.

Среди стран, в которых разбогатели самые богатые люди планеты, первую строчку занимает Китай с приростом $750 млрд, затем идёт США ($560 млрд), на третьем месте Франция ($95 млрд). Четвёртую строчку рейтинга занимает Индия ($75 млрд), за ней идёт Гонконг ($60 млрд). Замыкает десятку стран с богатейшими людьми Швеция ($30 млрд). России в этом списке нет.

В начале года суммарное состояние всех богатейших людей мира составляло $6,1 трлн. В разгар пандемии в марте богачи потеряли $1 трлн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активный рост котировок на мировых фондовых рынках в ноябре привёл к тому, что совокупное состояние богатейших граждан РФ с начала 2020 года увеличилось на $486 млн. Всего в рейтинге 500 богатейших людей мира. Среди них 22 россиянина, при этом шестеро представителей РФ всё-таки понесли финансовые потери с начала года.