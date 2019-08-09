https://static.news.ru/photo/509c7788-6185-11e9-bb39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В начале августа количество легализовавших свои доходы россиян и зарегистрировавшихся в качестве самозанятых достигло 162 тысяч человек. В среднем каждый из них заплатил в бюджет 2,2 тысячи рублей налога.

Как сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС), общая сумма перечислений в бюджет превысила 350 млн рублей.

Отмечается, что самыми активными пользователями приложения «Мой налог» стали таксисты, арендодатели, консультанты, репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики. Из них большая часть ведёт свою деятельность в Москве, Татарстане и Калужской области. Власти считают, что проект реализуется успешно, и планируют распространить его действие на другие регионы.

В Минэкономразвития также ожидают, что до конца текущего года в России число самозанятых граждан достигнет 200 тысяч человек.

Налог на профессиональный доход был введён 1 января 2019 года. Для регистрации работающим на себя гражданам необходимо скачать мобильное приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в нём.

По данным Росстата, на сегодняшний день более 14,6 млн человек в России заняты в неформальном секторе.

Ранее News.ru писал о том, что благодаря самозанятым за первое полугодие 2019 года в бюджет Калужской области поступило 3,453 млн рублей, Татарстана — 16,6 млн, Московской области — 41 млн.