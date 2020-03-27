Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со «стабильным» прогнозом.
Рейтинги страны по обязательствам в национальной валюте находятся на уровне «ВВВ/А-2»,
Как писал NEWS.ru, ранее в Институте международных финансов сообщили, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) вызовет падение мировой экономики в 2020 году на 1,5%. По данным аналитиков, экономики и Соединённых Штатов Америки, и еврозоны уже вступили в стадию рецессии. По прогнозам, по итогам 2020 года финансовый сектор США потеряет 2,8%, еврозоны — 4,7%.
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