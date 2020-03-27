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Европейский парламент одобрил предложенные Еврокомиссией меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Голосование по данному вопросу было практически единогласным: лишь один депутат выступил против, ещё четверо воздержались.

Большинство — 683 депутата — проголосовали за выделение рекордного по масштабу пакета инвестиций и антикризисных мер на поддержку европейской экономики. Его размер составит €37 млрд, сообщает Politico. Ранее NEWS.ru сообщал,...