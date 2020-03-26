https://static.news.ru/photo/e54a8f9c-6f7a-11ea-a7de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) вызовет падение мировой экономики в 2020 году на 1,5%, считают в Институте международных финансов (IIF).

Мы снизили наш прогноз роста глобальной экономики до 0,4% с 2,6% за последние недели, но пандемия COVID-19, ценовая война ОПЕК и растущий кредитный стресс на развитых и развивающихся рынках продолжают коренным образом менять картину, — говорится в сообщении ведомства.

IIF добавил, что экономики и Соединённых Штатов Америки, и еврозоны уже вступили в стадию рецессии. По прогнозам, по итогам 2020 года финансовый сектор США потеряет 2,8%, еврозоны — 4,7%.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Мировые рынки рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Нефть WTI обвалилась ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайский лидер Си Цзиньпин призвал страны «Большой двадцатки» (G20) отменить налоговые пошлины для международной торговли, чтобы стимулировать экономику в кризисной ситуации.