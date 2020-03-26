https://static.news.ru/photo/a7ceebf6-6f41-11ea-8bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам граждан в дальнем следовании) заморозила стоимость билетов в вагоны класса купе, СВ, люкс, а также на сидячие места в скоростных поездах. Меры связаны с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19). Тарифы на билеты в плацкарте определяет Федеральная антимонопольная служба.

Чем выше спрос и меньше мест, тем выше цена на билеты. Однако сейчас АО «ФПК» «заморозило» тариф в дерегулированном сегменте. Поэтому уменьшение количества мест в поездах не будет влиять на стоимость проезда, — пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФПК.

Накануне РЖД сообщили о росте объёма перевозок пищевых продуктов железнодорожным транспортом в марте 2020 года. За первые 22 дня текущего месяца грузовыми поездами перевезено около 222 тысяч тонн продовольствия. Рост составил 16,9%.

Погрузка макарон с начала марта увеличилась до 11,2 тысячи тонн, это на 7% больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Отправка картофеля, овощей и фруктов выросла вдвое — до 4 тысяч тонн. Мяса по железной дороге стали отправлять на 11,4% больше — около 9 тысяч тонн.

РЖД также отменили несколько десятков поездов, которые перестали пользоваться спросом на фоне распространения коронавируса. Пассажиры смогут совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах или вернуть средства, потраченные на проездные документы в отменённые поезда.

К 26 марта COVID-19 заразились по всему миру свыше 472 тысяч человек, 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев инфекции. За последние сутки выявили 182 случая. Выписаны 38 пациентов. Скончались два человека.

Ранее российские железные дороги временно прекратили курсирование поездов сообщением с Азербайджаном, Таджикистаном, Казахстаном и Киргизией из-за аналогичных уведомлений от железных дорог республик в связи с распространением коронавируса, писал NEWS.ru.