РЖД: Украина запретила въезд вагонов с китайскими колёсами

https://static.news.ru/photo/1931a6c8-95ec-11ea-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские железные дороги ввели запрет на приём на территории страны вагонов, на которых стоят колёсные пары производства двух китайских компаний. Об этом сообщается в телеграмме главы управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Сапетова.

Администрация железных дорог Украины телеграммой от 6 мая 2020 года проинформировала о запрете приёма на инфраструктуру железных дорог Украины вагонов, укомплектованных цельнокатными колёсами производства Maanshan Iron and Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd, — цитирует телеграмму ТАСС.

После этого РЖД поручили своим подразделениям ввести запрет на подготовку, подачу и погрузку составов, которые должны будут отправиться на Украину, укомплектованных колёсами этих китайских компаний.

Колёсные пары китайских производителей начали поставлять в Россию из Китая с III квартала 2018 года. За это время в РФ поставили около 200 тыс. колёс. В общем китайские колёсные пары занимают порядка 10% от всего объёма поставок. Об этом заявил заместитель председателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семёнкин. При этом эксперт заметил, что у него нет понимания, зачем это нужно украинской стороне, так как проблема не носит масштабного характера.

Как писал NEWS.ru, ранее на Украине закрытым из-за пандемии рынкам разрешили возобновить работу.