РЖД: Украина запретила въезд вагонов с китайскими колёсами

Администрация железных дорог Украины телеграммой от 6 мая 2020 года проинформировала о запрете приёма на инфраструктуру железных дорог Украины вагонов, укомплектованных цельнокатными колёсами производства Maanshan Iron and Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd, — цитирует телеграмму ТАСС.