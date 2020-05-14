На Украине закрытым из-за пандемии рынкам разрешили возобновить работу

Кабинет министров Украины позволил непродовольственным рынкам, закрытым из-за пандемии коронавируса, вернуться к работе.
Об этом сообщили в пресс-службе кабмина по итогам внеочередного заседания правительства 14 мая. Ранее за их открытие высказался украинский лидер Владимир Зеленский.
Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков, — говорится в сообщении.
При этом на рынках должно быть обеспечено соблюдение санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Украины провело заседание кабмина. На нём было принято решение о смягчении карантина в стране.
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