На Украине закрытым из-за пандемии рынкам разрешили возобновить работу

https://static.news.ru/photo/91c43f44-95e5-11ea-8589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kovalyov Oleksiy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кабинет министров Украины позволил непродовольственным рынкам, закрытым из-за пандемии коронавируса, вернуться к работе.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина по итогам внеочередного заседания правительства 14 мая. Ранее за их открытие высказался украинский лидер Владимир Зеленский.

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят возобновить работу непродовольственных рынков, — говорится в сообщении.

При этом на рынках должно быть обеспечено соблюдение санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Украины провело заседание кабмина. На нём было принято решение о смягчении карантина в стране.