Рынку СПГ в РФ предрекли сложное будущее

https://static.news.ru/photo/3000c136-8b19-11eb-9cfa-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в РФ остаётся сложной темой, считает замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. В 2020-м мощность предприятий СПГ в РФ выросла до 30,5 млн тонн сырья в год. Получается, что за 14 лет, согласно плану кабмина, необходимо нарастить показатели в три с половиной раза — до 140 млн тонн СПГ в год. Однако СПГ — это не просто природный газ: топливо требуется развития отрасли. Российское правительство предложило выровнять условия господдержки СПГ-проектов, реализующихся в одинаковых климатических зонах, проводить регулярный мониторинг крупнотоннажных производств и разработать стимулы для геологоразведки в Арктике.

Глава кабмина Михаил Мишустин заметил, что в целях роста производственных мощностей СПГ будут создаваться привлекательные условия для инвесторов, которые могли бы реализовать проекты в этой сфере и в смежных отраслях. Также он анонсировал усовершенствование механизмов государственного регулирования для стимуляции более широкого использования отечественных технологий в газовой отрасли.

Ситуация действительно непростая. СПГ в России развивается противоречиво как с точки зрения налогооблажения, так и конкуренции между российскими энергетическими компаниями за целевые рынки. Одно дело, когда в РФ производится 30 млн тонн СПГ в год, из которых две трети идут на европейский рынок в момент максимального спроса, а другое дело, когда производство увеличится кратно. Объём газовых рынков до сих пор остаётся дискуссионным вопросом, — отметил Фролов в разговоре с порталом «Экономика сегодня».

Он добавил, что СПГ из РФ получил конкурентов — сырьё из США, Катара и Алжира, а не «Газпрома». После окончательного ввода в эксплуатацию завода по сжижению газа «Ямал СПГ» российская компания НОВАТЭК поставила на рынок Европейского союза 22 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), обогнав американских поставщиков, продавших в ЕС в прошлом году на две тонны меньше. Европейский рынок для американцев является второстепенным, для «Ямал СПГ» — приоритетным. Российская компания также поставляет газ в Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань. По словам эксперта, в эти регионы уходит «львиная часть» экспорта мирового СПГ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что партия «зелёных» в Германии с октября прошлого года активно противодействует закупкам сжиженного природного газа (СПГ) из США, который несёт дополнительный ущерб окружающей среде из-за разрыва пластов, а по углеродным выбросам соответствует трубопроводному газу. О причинах запроса в немецком обществе на отказ от СПГ рассказал руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.