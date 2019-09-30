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Только 40% россиян читают кредитный договор перед его подписанием, а самые дорогостоящие займы берут люди с низкой финансовой грамотностью. Об этом News.ru сообщила стратегический координатор проекта Министерства финансов РФ по финансовой грамотности, представитель РФ в Организации экономического сотрудничества и развития по вопросам финансовой доступности и финансовой грамотности Анна Зеленцова.

Только 40% читают договор, прежде чем подписывают. То есть 60% не читают и потом удивляются, когда оказывается, что проценты гораздо выше, — рассказала в эксклюзивном интервью News.ru Зеленцова. По её...