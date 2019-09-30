В ходе судебного заседания Новокузнецкий алюминиевый завод РУСАЛа заявил ходатайство о полном отказе от исковых требований к «Юнипро» о расторжении договора о предоставлении мощности (ДПМ).
Истец решил воспользовался своим правом и отказался от иска, сообщил представитель новокузнецкого завода корпорации в суде, передаёт
Участники процесса не возражали против ходатайства. Суд принял ходатайство и постановил отменить решение суда первой инстанции о расторжении ДПМ структуры РУСАЛа с «Юнипро».
Ранее News.ru писал, что РУСАЛ вылетел из десятки крупнейших российских частных компаний по версии Forbes.