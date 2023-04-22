Руководство Центробанка предостерегло от создания автаркии в России Зампред ЦБ Юдаева: автаркия приведет к замедлению развития экономики в России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Экономика России продемонстрировала свою способность подстроиться под санкции стран Запада, однако в будущем ей следует сохранять высокую адаптивность, поскольку нефтяное эмбарго вступило в действие недавно. Кроме того, существует риск новых ограничений или усиления вторичных санкций. Об этом написала в статье для журнала «Экономический разговор» первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. Она призвала в этих условиях не допустить усиления экономической изоляции «и тем более не скатываться в автаркию».

По мнению Юдаевой, подобное может привести к снижению благосостояния и замедлит экономическое развитие — даже в том случае, если экономика «будет какое-то время демонстрировать относительно высокие темпы компенсирующего или восстановительного роста». Зампред ЦБ отметила, что с точки зрения экономического развития и финансовой стабильности следует поддерживать экономические связи и формировать производственные цепочки хотя бы с дружественными странами.

Юдаева также подчеркнула, что закрытие части экономической информации в прошлом году по причине санкций привело к тому, что у российских экономических агентств стало меньше возможностей для принятия решений на основании реальных данных. Особенно страдают, по словам зампреда ЦБ, те, кто делает инвестиции на финансовых рынках. В этой связи регулятор начал открывать информацию и призывает к аналогичной политике во всех областях, за исключением, возможно, тех, где наблюдаются повышенные санкционные риски.

Ранее Ксения Юдаева сообщила, что Банк России не планирует смягчать действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября.Сейчас россияне могут купить только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля. Это ограничение будет действовать до 9 сентября.