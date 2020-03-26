https://static.news.ru/photo/47baf182-6ea2-11ea-bd4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль немного ускорил падение по отношению к американскому доллару и евро во время торгов на Мосбирже. На стоимость валюты РФ повлияло начало телеобращения главы РФ Владимира Путина в связи с эпидемией коронавируса нового типа (COVID-19).

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера. Евро прибавил 2,25 копейки — до 85,0025 рубля.

Накануне трансляции выступления Путина Росстат сообщил, что потребительские цены в России с 17 по 23 марта 2020 года выросли на 0,3%. До этого стоимость товаров росла каждую неделю на 0,1%.

С начала 2020-го инфляция увеличилась на 1,3%, а с начала марта прибавила 0,5%. В годовых значениях инфляция в стране складывается на уровне 2,5%.

Банк России рекомендовал кредитным организациям реструктурировать займы, выданные малому и среднему бизнесу (МСБ), а также самозанятым гражданам, чьё положение ухудшилось в связи с эпидемией коронавируса. Соответствующие информационные письма регулятор направил банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин рассказал о новых мерах по борьбе с коронавирусом. Он предложил отложить платежи по потребительским и ипотечным кредитам. Кредитные каникулы коснутся россиянам, которые потеряли более 30% дохода из-за пандемии COVID-19.