https://static.news.ru/photo/4816a8ae-ceea-11e9-ad97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В начале торгов курс доллара снизился на 15 копеек, курс евро — на 11 копеек. Европейская валюта опустилась до 73 рублей впервые с 23 августа.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчётами «завтра» на 10.05 мск составил 66,61 рубля, курс евро — 73,13 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 0,46% — до $58,53 за баррель.

Как писал News.ru, в Минэкономразвития считают, что курс доллара сможет подняться выше отметки в 70 рублей не ранее, чем в 2023 году. Такое возможно только при реализации консервативного сценария прогноза ведомства, предполагающего довольно сильное падение мировых цен на нефть (от $42,5 за баррель Brent в 2020 году до $45,9 — в 2024-м). Однако практика говорит о том, что вмешательство правительства в ценообразование рубля приводит к снижению его стоимости.