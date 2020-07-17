Система дала сбой: дефицит бензина в России подталкивает цены вверх

https://static.news.ru/photo/f2100b32-c829-11ea-b8f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производство моторного топлива в России не успевает за резко возросшим спросом. В связи с этим значительно выросли оптовые биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены. В ряде регионов они даже выше, чем стоимость бензина в розницу, заявили в Российском топливном союзе (РТС).

Под ударом оказались независимые автозаправочные станции страны, в основном это частные трейдеры и владельцы АЗС, которых объединяет организация. Там считают, что в ситуацию срочно необходимо вмешаться правительству. РТС направил письмо на имя главы кабмина Михаила Мишустина с просьбой обратить внимание на тяжёлую ситуацию с ценообразованием и принять меры для её нормализации.

Потребительский спрос начал резко восстанавливаться с середины мая, рассказал глава Союза Евгений Аркуша. По его словам, сейчас топливо востребовано больше, чем в тот же период 2019 года. Это может быть связано с отсутствием у россиян возможности выезжать за рубеж, что влечёт более активное использование личного автотранспорта.

Вместе с тем, производство моторного топлива не восстановлено на уровень 2019 года, а значит, и спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке не удовлетворён. Это и привело к дисбалансу цен и создало предпосылки к убыточности розничной реализации, отметил глава РТС.

Действия регуляторов, которые понуждают производителей к увеличению объёмов производства и поставок моторного топлива по всем каналам сбыта, эксперт назван недостаточно эффективными «в условиях действующих налоговой системы, демпфирующего механизма и ценовой конъюнктуры внешнего рынка».

Происходящее сегодня на топливном рынке является системной проблемой и повторяется периодически, — цитирует Аркушу «Интерфакс».

Правительству следует рассмотреть возможность неотложной реализации мер, которые исключат рост розничных цен выше уровня инфляции, считают в РТС. Среди них — увеличение производства бензина в объёме, соответствующем спросу, «в том числе за счёт изменения структуры производимых нефтепродуктов и, возможно, корректировок параметров демпфирующего механизма».

В случае, если это невозможно, в Союзе считают необходимым «принятие распорядительных мер по ограничению экспорта и отмене запрета импорта бензина и дизельного топлива с 1 августа 2020 года».

В РТС также назвали правильным повышение нормативов продаж бензина и дизельного топлива на биржевых торгах «до актуальных уровней 2020 года». Вместе с этим, необходимо ускорить реализацию решения о снижении железнодорожных тарифов при перевозке нефтепродуктов «до балансовых пунктов, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа», , отметили в РТС.

Весной, как писал NEWS.ru, правительство России ввело временные ограничения на импорт практически всех видов автомобильного топлива, в то время как стоимость зарубежного горючего была ниже той, что устанавливают российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Опрошенные тогда эксперты предупреждали, что запрет на ввоз импортного топлива может привести к росту оптовых цен. Из-за этого не снижались цены в период низкого спроса, это же стало одним из факторов нынешней ситуации.

Решение ограничить импорт власти тогда объясняли рисками возникновения краткосрочного переизбытка топлива на российском рынке, что повлекло бы негативные последствия для сегмента переработки, вплоть до остановки НПЗ, увольнения рабочих и снижения поступлений в бюджет. Это, в свою очередь, могло привести к дефициту нефтепродуктов в долгосрочной перспективе.