https://static.news.ru/photo/af929c4a-d60b-11e9-9d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Страховые пенсии в 2020 году планируется проиндексировать на 6,6%, а социальные — на 7%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии (РТК). Согласно прогнозам РТК, средний размер выплат составит 15 тысяч рублей.

При этом средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров окажется на уровне 16,4 тысячи рублей. Голикова отметила, что в 2019 году выплаты были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Голикова также сообщила, что зарплаты бюджетников, не вошедших в майские указы, планируется повысить на 3,8%. По её словам, индексация произойдёт с октября 2020 года.