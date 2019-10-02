https://static.news.ru/photo/db790298-e503-11e9-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госкорпорация «Ростех» направила в правительство РФ три сценария развития Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Все варианты предполагают получение 350 млрд рублей в качестве первоначальной меры для покрытия долгов.

Первый сценарий заключается в оптимизации земельных участков и неиспользованных производственный площадей.

Второй вариант подразумевает сокращение количества предприятий по конечной сборке и агрегатных заводов. Кроме того, предлагается сократить персонал, на который тратится около 60% расходов ОАК.

Третья стратегия помимо оптимизации включает в себя усиление господдержки спроса на российские самолёты, сообщает газета «Коммерсант».

Также Ростех предлагает работать в военном секторе по системе trade-In, когда Министерство обороны будет сдавать старые самолёты и получать взамен новые.

Как ранее писал News.ru, сумма иска Минобороны РФ к Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) увеличилась с 15,5 млрд до 49,7 млрд рублей. Изменение ведомство объяснило внесением дополнительных актов сдачи-приёмки выполненных работ, которые не были заявлены во время прошлого судебного заседания.