Госкорпорация «Ростех» направила в правительство РФ три сценария развития Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Все варианты предполагают получение 350 млрд рублей в качестве первоначальной меры для покрытия долгов.
Первый сценарий заключается в оптимизации земельных участков и неиспользованных производственный площадей.
Второй вариант подразумевает сокращение количества предприятий по конечной сборке и агрегатных заводов. Кроме того, предлагается сократить персонал, на который тратится около 60% расходов ОАК.
Третья стратегия помимо оптимизации включает в себя усиление господдержки спроса на российские самолёты, сообщает газета «Коммерсант».
Также Ростех предлагает работать в военном секторе по системе trade-In, когда Министерство обороны будет сдавать старые самолёты и получать взамен новые.
Как ранее писал News.ru, сумма иска Минобороны РФ к Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) увеличилась с 15,5 млрд до 49,7 млрд рублей. Изменение ведомство объяснило внесением дополнительных актов сдачи-приёмки выполненных работ, которые не были заявлены во время прошлого судебного заседания.
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