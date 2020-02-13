https://static.news.ru/photo/ae0eee5c-4ee5-11ea-8124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Аналитики спрогнозировали рост долгов субъектов в 2020 году. Дефицит возникнет из-за необходимости реализации нацпроектов. Падение цен на мировых рынках в первую очередь угрожает бюджетам регионов, которые в прошлом году стали дефицитными.

На ситуацию может повлиять коронавирус в Китае, если его эпидемия продлится до апреля и дальше. В этом случае регионы, которые не получат экстраординарную поддержку от государства, могут обеднеть и произойдёт это во втором полугодии, пишет РБК.

Налоговые доходы регионов буду расти прошлогодними темпами. Долг вырастет на 220 млрд рублей. По итогам прошлого года наименьшая нагрузка приходится на Сеастопль и Сахалинскую область, где нет долга. Далее идёт Москва, имеющая 1,2% к собственным доходам. Затем Тюменская (1,5%) и Ленинградская (2,2%) области.

Хуже всего с долгами в Мордовии (211%), Хакасии (98%), Псковской (92%) и Костромской (90%) областях. Ещё в 33 регионах задолженность к собственным доходам варьируется от 50% до 90%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число регионов с дефицитом бюджета составило треть за 2019 год. Данные представлены Минфином.