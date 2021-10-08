Росстат предложил новый метод расчёта доходов россиян

Росстат обсуждает корректировку методологии расчёта денежных доходов россиян с учётом их инвестиционной активности на фондовом рынке. Для этого была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ведомства и Банка России. Как рассказал «Ведомостям» заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе, статистическая служба планирует включить в расчёт денежных доходов населения данные ЦБ о состоянии брокерских счетов физлиц в агрегированном виде.

На сегодняшний день, пока средства не выведены с брокерского счёта, они числятся как сбережения и становятся признанными доходами в момент выхода с рынка.

В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчёт денежных доходов населения, а затем — по завершении гармонизации с системой национальных счетов — обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию, — сказал Кенчадзе.

Как отмечают представители Росстата, новый метод позволит точнее рассчитать величину доходов россиян. При этом важно разделять учитываемые на брокерских счетах средства физических и юридических лиц.

Ранее директор федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования НИУ ВШЭ Николай Берзон рассказал, что фондовый рынок всё больше привлекает внимание граждан, поскольку банковские депозиты практически перестали приносить доходы. По словам эксперта, первое, с чего следует начать работу на фондовом рынке, — выбрать себе брокера.

Важным моментом является то, какие услуги, помимо посреднических, готова предложить клиенту брокерская компания. Так, многие брокеры предоставляют клиентам аналитические обзоры фондового рынка. При этом они берут за это дополнительные деньги помимо примерно 0,1% с каждой клиентской сделки.