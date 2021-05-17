Росстат подсчитал, насколько снизился ВВП России

Согласно предварительным оценкам Росстата, ВВП России в I квартале текущего года снизился на 1% к прошлому году. Об этом говорится в прогнозе на сайте ведомства.
Как уточняется, падение
Рост же показали водоснабжение и обращение с отходами (+11,9%), электро- и тепловая энергетика (+9,6%), оптовая торговля (+4,2%) и обрабатывающая промышленность (+0,9%). Расчёты были выполнены на основе производственного метода.
Отмечается, что Росстат представит официальную первую оценку 15 июня. При расчёте аналитики учтут корректировки на основе уточнённых данных респондентов и дополнительные данные, которые к этому времени предоставят министерства, ведомства и Банк России.
Ранее заместитель председателя Центрального банка Алексей Заботкин заявил, что ВВП России вернётся на докризисный уровень во втором полугодии текущего года.