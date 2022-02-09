Росстат отчитался об инфляции за январь

Инфляция в России в январе 2022 года, по предварительным данным, увеличилась до 0,99% с 0,82% в декабре, в целом за год инфляция разогналась до максимума за шесть лет и составила 8,73%. Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах страны. В наибольшей степени (на 1,8%) в Омской области в связи с удорожанием продуктов питания и услуг — на 2,5%. Об этом говорится в отчёте Росстата, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Таким образом, окончательные данные по полному перечню товаров и услуг совпали с предварительными, опубликованными Росстатом 29 декабря. При этом рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%.

В январе 2022 года по сравнению с декабрём 2021-го индекс потребительских цен составил 0,99% (в январе 2021 года — 0,67% по сравнению с январём 2020 года), говорится в сообщении ведомства.

При этом продовольственные товары в декабре подорожали на 1,44%, а за год — на 11,09%, непродовольственные товары — на 0,67% и 8,73% соответственно. По услугам динамика ещё скромнее — они в декабре в среднем подорожали на 0,76%, а за весь год — на 5,38%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчётный период зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Так, мясо кур в среднем по России стало дешевле на 1,4%, в том числе в 57 субъектах – на 0,1–4%, в восьми субъектах — на 4,1–7,5%. В пяти субъектах цены не изменились. Снижение цен на яйца куриные в 36 субъектах Российской Федерации составило 0,4–5%.

Из наблюдаемых продовольственных товаров также снизились цены на пшено — на 0,8%, какао — на 0,6%, конфеты шоколадные — на 0,5%, свинину (кроме бескостного мяса) — на 0,2%, чай чёрный — на 0,1%.

Цены на бензин выросли на 0,92%, на дизтопливо — на 1,7%. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем не изменились.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали: стоимость поездок на отдых в Египет — на 17,1%, Турцию — на 6,7%, ОАЭ — на 2,6%, Грецию — на 1,7%, а также путёвок в дома отдыха, пансионаты и санатории на территории России — на 1,7% и 1,6% соответственно. При этом выросли тарифы на проезд в метро — на 8,3%, трамвае — на 8%, городском автобусе — на 5,1%, троллейбусе — на 4,6%, пригородном поезде — на 3,2%, маршрутном такси — на 2,9%, междугородном автобусе — на 2,8%.

Ранее доктор экономических наук Леонид Холод рассказал, что россиян в 2022 году ожидает рост цен на основные продукты питания, в число которых входят хлеб, молоко, популярные крупы и овощи, поскольку они относятся к категории товаров первой необходимости и будут продаваться несмотря ни на что.