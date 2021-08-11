Россияне задолжали банкам 24 млрд рублей

Жители России на 1 июля этого года должны банкам 23,9 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Центрального банка России.

Отмечается, что с начала года задолженность выросла на 2,4 трлн. До этого она равнялась 21,5 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки, входящие в топ-30, подняли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Проценты по ипотеке выросли в среднем на 0,5 п. п., по потребительским кредитам — на 1,5–2 процентного пункта.

С момента повышения ключевой ставки до 6,5% жилищные ссуды подорожали в 18 банках, кредиты — в 17, причём эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок на 1–1,5 п. п. по ипотеке и на 2,5–3 п.п. — по потребительским займам. Жителям России советуют сыграть на борьбе банков за каждого клиента и на специальных предложениях.

Рост ставок по потребительским кредитам и ипотеке в дальнейшем отразится на повышении ключевого показателя, ужесточении регулирования и ограничении по госпрограмме. Так как благосостояние населения не улучшается, банки, считают эксперты, будут вкладывать риски заёмщика в повышенную ставку по кредиту.