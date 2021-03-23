Россияне задолжали 150 млрд рублей по кредитным картам

https://static.news.ru/photo/aa2bd2ca-8c45-11eb-9537-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Долг россиян по банковским кредитным картам насчитывает 149,6 млрд рублей. Это задолженность, просроченная более, чем на 90 дней.

Указанная сумма на 18% выше, чем в феврале предыдущего года. По сравнению с январём 2021 года сумма задолженности увеличилась на 1,3%, пишет ТАСС.

В общем объёме кредитов доля просроченных платежей в феврале составила 15,6%. И в этом же месяце банки выдали 680 тысяч кредитных карт на общую сумму 45 млрд рублей.

На днях стало известно, что у россиян накопилось просроченных долгов, переданных на принудительное взыскание приставам, около 1,8 трлн рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В 2021 году у приставов накопилось около восьми миллионов производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. В прошлом году таких производств было около 5,8 млн: долги россиян составляли 1,6 трлн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доля просроченных потребительских кредитов (более 30 суток) в РФ увеличилась до 16% (на 2,6 процентного пункта) в октябре по сравнению с началом 2020 года, заявили представители Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данные получены по итогам анализа сообщений от четырёх тысяч финансовых организаций.