Россияне взялись за топоры: цены на садовый инвентарь пошли в рост Спрос на товары для садоводства и земледелия вернулся к допандемийным уровням

Фото Shutterstock.com

В условиях, когда многие заграничные курорты оказались для россиян недоступны, с одной стороны, в силу закрытых границу, с другой — из-за подорожавших путёвок, многие расценили дачу как самый удобный и бюджетный способ отдохнуть этим летом. Аналитики фиксируют увеличение спроса на садовый инвентарь по сравнению с допандемийными уровнями. Но вместе со спросом растут и цены. В среднем за год инструменты подорожали на четверть. В числе самых популярных товаров оказались топор и коса. О том, сколько теперь дачным труженикам придётся заплатить за новый инвентарь, — в материале NEWS.ru.

Аналитики оператора фискальных данных «Такском» проанализировали продажи товаров для садоводства и земледелия: шлангов, тяпок, секаторов, тачек, топоров, лопат, пил, граблей, сучкорезов, кос и серпов. Эксперты сравнили продажи и средние цены в апреле за три года: в «доковидном» 2019 году, а также в 2021 и 2022 годах. Согласно их данным, цены на садовый инвентарь выросли в среднем на четверть.

Например, средняя цена на шланг за год выросла на 20%, до 605 рублей. И хотя продажи этого товара в апреле 2022 года упали по сравнению с апрелем 2021 года (на 22%), к апрелю 2019 года продажи выросли на 26%.

Shutterstock.com

Тяпки подорожали на 23%, и сегодня средняя цена на этот инструмент составляет 439 рублей. По сравнению с апрелем 2019 года продажи в 2022 году выросли на 27% (по сравнению с апрелем 2021 года упали на 21%).

Средняя цена секатора в прошлом месяце составила 600 рублей, прибавив за год 18%. Продажи упали на 31% по сравнению с апрелем 2021 года и выросли на 24% по сравнению с апрелем 2019 года. Стоимость тачки достигла 3402 рублей, увеличившись на 28%, продажи упали на 33% по сравнению с апрелем 2021 года и на 4% по сравнению с апрелем 2019 года.

Заметно прибавили в цене грабли (+17%, 319 рублей), даже несмотря на снижение спроса (на 28% к 2021 году и на 7% к 2019 году). Средняя цена на сучкорез садовый составила 1445 рублей (+21%), продажи упали на 38% к апрелю 2021 года, но выросли на 6% к апрелю 2019 года. Заметно сократился спрос россиян на лопаты (на 30% и 2% соответственно). При этом стоимость инструмента за год выросла сразу на четверть — до 497 рублей.

Средняя цена на косу в апреле достигла 353 рублей (+6% за год), продажи упали на 11% по сравнению с апрелем 2021 года и выросли на 9% к апрелю 2019 года.

Стоимость серпа выросла на 7%, до 322 рубля. Продажи упали на 19% по сравнению с апрелем 2021 года, но выросли на 18% по сравнению с апрелем 2019 года.

Shutterstock.com

Интересно, что только два из исследуемых товаров продемонстрировали положительную динамику продаж. Так, за год на 24% вырос спрос на топоры, одновременно продажи упали на 11% к апрелю 2019 года. Средняя цена поднялась на 17%, до 315 рублей. В этом смысле топор оказался ещё и самым доступным садовым инструментом.

Кроме того, по сравнению с прошлогодним апрелем выросли продажи садовых пил — на 6% (+14% к апрелю 2019 года). А вот подорожал этот инструмент не так сильно, как остальные, — средняя цена выросла лишь на 5%, до 2890 рублей.

В тройке самых популярных садовых товаров в 2022 году по объёму продаж оказались топор, коса и шланг.

Некоторая неопределённость рынка двухмесячной давности действительно вызвала повышение цен на садовый инвентарь, тогда же можно было наблюдать внесезонный ажиотажный спрос, комментирует первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Но уже в середине марта большинство поставщиков переориентировали логистику и перезаключили контракты на поставку, — говорит эксперт.

В отличие от многих других отраслей рынка продажа садового инвентаря очень подвержена сезонной динамике. Многие продавцы справились с проблемами поставок и к концу марта, когда сезонный спрос закономерно начал расти, склады были заполнены всеми необходимыми товарами «дачного потребления», указывает Сигал.

Но в текущем году на рынок воздействовал ещё один непредсказуемый фактор — погода. Многие дачники отложили начало сезона и, соответственно, закупку инвентаря из-за затяжных холодов. В среднем это оттянуло пик спроса на европейской территории России на две недели против традиционного «календаря огородника». По словам Сигала, к середине лета спрос постепенно пойдёт на убыль и цены по традиции покажут нисходящую динамику.