Россияне взяли рекордное число автокредитов на бюджетные машины

https://static.news.ru/photo/0d3f30e8-89b6-11ea-b296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В апреле 2021 года количество оформленных автокредитов в России составило рекордный максимум в размере 93,8 тысячи ссуд. При этом средний чек снизился на 3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Подобную динамику в компании объясняют смещением спроса покупателей в сторону более бюджетных автомобилей.

В апреле средний лимит кредитования составил 970,7 тысячи рублей. Это на 3% меньше. чем месяцем ранее. При этом общее количество автокредитов увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 15,5%.

Исторического максимума достиг и общий объём кредитов: в мае он составил 91 млрд рублей. Количество активных ссуд на покупку достигло показателя 1,7 млн единиц, общий объём составил 946,1 млрд рублей.

Эксперты отмечают смещение покупательской активности в сторону более бюджетного сегмента автомобилей. При этом смещения спроса между сегментами новых и подержанных авто не наблюдается. Их соотношение составляет примерно 60% на 40% в пользу новинок автопрома.

Ранее сообщалось, что долг россиян по ипотеке впервые превысил 10 трлн рублей.