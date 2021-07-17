Россияне высказались об идее четырёхдневной рабочей недели

Стало известно об отношении граждан России к возможности введения четырёхдневной рабочей недели. Треть россиян не поддерживают эту инициативу, боятся возможного сокращения доходов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса поиска работы SuperJob.

44% опрошенных поддержали идею по введению сокращённой недели. Высказались против 24%.

Отмечается, что 63% респондентов заявили о том, что выполнили бы за четыре дня тот же объём работы, что и за пять дней. Тем не менее четверть (24%) опрошенных сомневается в своей трудоспособности и беспокоится, что не справится с таким объёмом задач за такой короткий срок.

Опрос проводился с конца июня до середины июля. Были опрошены около тысячи работодателей и 1,6 тысячи экономически активных россиян.

Ранее сообщалось, что в Исландии подвели итоги эксперимента по уменьшению рабочей недели до четырёх дней.