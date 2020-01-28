https://static.news.ru/photo/98e2cea6-41b4-11ea-8ac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Количество машин, приобретённых россиянами в кредит, увеличивается на фоне падения авторынка в стране (-2,5% в прошлом году — до 1,59 млн авто).

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году был побит шестилетний рекорд по числу кредитов на покупку автомобилей. В заём было приобретено около половины проданных в РФ машин — 45%.

По сравнению с 2018 годом, количество автокредитов выросло на 11,9%, а средняя ссуда — на 6,3%, достигнув отметки в 787,9 тысячи рублей.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что при отсутствии кредитов падение продаж было бы ещё более ощутимым, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее исследование, проведённое «Тинькофф», показало, что средняя сумма автокредита в России упала на 6,5% за счёт роста спроса на автомобили с пробегом. Так, средняя цена купленной в кредит машины в 2019 году составила 546 тысяч рублей против 583 тысяч в 2018 году, при этом средний кредит на подержанное авто вырос на 2%, до 509,5 тысячи рублей.