Россияне стали тратить больше денег

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне преодолела отметку в $30 за баррель. Такой показатель зафиксирован впервые с 15 апреля 2020 года.

Как передаёт ТАСС, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года продемонстрировала рост в 11,88% и достигла $30,43 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на...