Россияне стали тратить больше денег

«Сбербанк» проанализировал траты россиян во время карантина. В период с 27 апреля по 3 мая расходы людей выросли на 5,3% по сравнения с предыдущей неделе.
При сравнении с показателями прошлого года самый большой рост зафиксирован в категориях «Универсальные магазины» (71,2%) и «Бытовая электроника» (26,2%),
Россияне осторожно, но последовательно наращивают объемы расходов в тех сегментах, где такая возможность есть, — говорится в сообщении банка.
Как писал NEWS.ru, политик Алексей Навальный, опираясь на приложения Сергея Гуриева, Константина Сонина и других известных экономистов, призвал правительство выплатить каждому россиянину по 20 тысяч рублей, а также отменить коммунальные и другие платежи на время пандемии COVID-19. По его словам, денег Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватило бы на несколько месяцев.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал предложение Навального популизмом.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен