В России резко возросло число недовольных продэмбарго

За последние несколько лет резко выросло число россиян, которые неодобрительно относятся к введённым в 2014 году контрсанкциям в отношении части импортного продовольствия. Однако в целом большинство граждан РФ всё равно их поддерживают. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМа.

Около трети россиян не одобряют санкции, введённые властями в отношении западных товаров. При этом в 2014 году доля несогласных была в районе 9%, тогда как поддержали эту меру 84% граждан. К 2021 году число сторонников контрмер сократилось до 57%, отмечается в исследовании.

Москва и Санкт-Петербург оказались лидерами по числу недовольных. Ровно половина опрошенных в этих городах не одобряет продэмбарго. В остальных регионах количество недовольных варьируется от 30% до 36%.

За всё время действия ограничений произошло значительное подорожание как отечественных, так и зарубежных товаров. По данным консалтинговой компании KPMG, с 2013-го по 2018-й год сливочное масло выросло в цене на 79%, мороженая рыба — на 68%, а белокочанная капуста — на 62%.

Согласно результатам исследования, лишь треть респондентов выбирают зарубежные продукты, остальные предпочитают российских производителей. Граждане РФ готовы потратить средства на отечественные овощи (91%), рыбу и мясо (89%), молочные продукты (88%), макароны (74%).

В опросе участвовали 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет из 40 российских регионов.

Ранее генеральный директор «INFOLine» Иван Федяков предрёк инфляцию в России из-за запрета украинских продуктов. По словам эксперта, она будет незначительной, так как объёмы поставок из Украины были невелики.