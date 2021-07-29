Россияне стали чаще заказывать скоропортящиеся продукты

Российские потребители всё активнее интересуются покупками продуктов с коротким сроком годности онлайн. По данным NielsenIQ, продажи свежих овощей, фруктов, мяса, морепродуктов и молочной гастрономии растут вчетверо быстрее, чем продажи товаров повседневного спроса. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным компании NielsenIQ, в настоящее время онлайн-продажи скоропортящихся продуктов растут примерно на 120% год к году, что в четыре раза превышает среднюю динамику в сегменте товаров повседневного спроса. Так, продажи выпечки онлайн с июня 2020 года по май 2021 года росли на 166%, морепродуктов — на 141%, молочных продуктов — на 135%, мяса — на 117%, овощей — на 115%, фруктов и орехов — на 110% год к году.

Директор по работе с ретейлерами «NielsenIQ Россия» Константин Локтев отмечает , что за время пандемии многие покупатели убедились, что мясо, фрукты и овощи, заказанные через Интернет, не отличаются по качеству от товаров на полках, и продолжают приобретать эти продукты через Интернет и после снятия ограничений.

Новый тренд связывают с сокращением времени получения заказа до 20 минут и развитием экспресс-доставки в регионах. Эксперты не исключают, что в дальнейшем онлайн-продажи скоропортящихся продуктов могут стать одним из драйверов роста всей индустрии.

Ранее сообщалось, что Россия ежегодно выбрасывает на свалку около 17 млн тонн свежих продуктов общей стоимостью 1,5 трлн рублей, что эквивалентно примерно 12% от всего оборота розничной торговли продуктами питания. 45% этого объёма приходится на фрукты и овощи, 30% — на продукты «ультрафреш» (мясо, рыба, птица), 25% — на товары с коротким сроком годности (торты, молочная продукция, мясные деликатесы, бакалея). При этом перерабатывать продукцию с истекшим сроком годности магазинам невыгодно, потому что за это нужно платить, а организация пунктов бесплатной раздачи еды требует затрат.