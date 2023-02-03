Россияне стали чаще переплачивать за молоко из-за незнания физики Производители молока стали чаще хитрить при указании объема продуктов

Производители молочной продукции на российском рынке стали чаще указывать на упаковке вес жидкого продукта, а не литраж, передает РБК со ссылкой на данные сервиса «Продажи.РФ». При этом, к примеру, килограмм молока в объеме составляет 970 мл. Издание заметило эту уловку у брендов «Домик в деревне», «Бежин луг» и Viola.

Вероятно, производители молока таким образом пытаются замаскировать шринкфляцию (снижение объема или веса товара в упаковке. — Прим. NEWS.ru), — предполагают аналитики.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин предположил, что таким образом маркетологи эксплуатируют безграмотность россиян в вопросах физики. Он считает такую стратегию продажников злоупотреблением.

Маркетологи хорошо представляют уровень знаний физики россиянами — большинство потребителей не догадываются, что килограмм молока меньше, чем литр. На этом играют, и в некотором смысле это вводит в заблуждение, — говорит Янин.

По данным Росстата, средняя цена реализации молока у сельхозпроизводителей выросла на 20,1% относительно уровня 2021 года (с 27,5 до 33 рублей за 1 кг). В Союзмолоке уточнили, что себестоимость производства молока выросла на 7-8%.

Ранее 31% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение», отметили подорожание молока и молочных в период с декабря по январь. Первый замминистра экономического развития Илья Торосов предположил, что в 2023 году инфляция в России составит 5-6%. При этом он считает, что в разных секторах рост цен может значительно отличаться.