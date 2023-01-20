Россияне рассказали о росте цен на продукты за месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 40% россиян сообщили о подорожании за месяц мяса птицы, следует из данных фонда «Общественное мнение». Почти каждый четвертый отметил рост цен на хлеб, яйца и сахар.

Кроме того, 31% жителей страны сообщили о подорожании молока, 34% россиян отметили рост цен на рыбу и морепродукты, а около 20% опрошенных утверждают, что теперь платят больше за масло, крупу и макароны, а также фрукты и овощи. Рост цен на алкоголь заметили 13% россиян.

Опрос проводился 13-15 января среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее россияне перечислили любимые хобби. Самыми популярными увлечениями оказались кулинария, активный отдых, туризм и занятия спортом. Каждый второй респондент (51%) заявил, что иметь увлечение важно, а 38% отметили, что почти все свободное время тратят на занятие любимыми делами.

Также названы самые довольные зарплатой россияне. Чаще других довольны своей заработной платой программисты, проектировщики и врачи, реже всего — менеджеры по рекламе, секретари и специалисты по работе с клиентами.