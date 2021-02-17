Россияне рассказали, как государство должно тратить деньги в кризис

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период коронакризиса выросло число россиян, считающих необходимым увеличить расходы бюджета государства на здравоохранение. образование, пенсии и экологию. Результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) приводит РБК.

Исследование проводилось в конце 2020 года. Были опрошены 6 тысяч жителей РФ в возрасте от 15 до 72 лет, проживающие в 59 регионах страны.

О том, что государству необходимо увеличить расходы на развитие больниц и повышение зарплат медперсоналу, заявили 65% участников опроса. Двумя годами ранее, когда также проводилось подобное исследование, подобным образом отвечали 52%.

В том же, примерно, соотношении увеличилось число тех, кто считает необходимым увеличить расходы на образование, включая дошкольное — 54% против 43% в 2018 году.

Увеличилось число сторонников роста пенсий — 45% против 41% двумя годами раньше.

За увеличение госрасходов на экологию выступает 41% граждан, в то время как ранее эта цифра составляла 34%

Кроме того, в топ-5 приоритетов по росту госрасходов вошли траты на выплаты социальных пособий — 38%.

При этом для улучшения медицинского обслуживания 34% респондентов готовы платить дополнительные налоги и сборы в размере 2% от дохода. Налог на социальную помощь бедным и одиноким пожилым людям, а также на улучшение школьного образования готовы платить, соответственно, 24 и 21%.

Снизился интерес россиян в 2020 году к развитию дорожного и жилищного строительства, уменьшилось число сторонников наращивания расходов на безопасность страны, на вооружённые силы. При этом увеличилось число сторонников создания новых рабочих мест.

Не согласны на дополнительные налоговые отчисления на любые цели 40% респондентов.

Ранее россияне рассказали, кому доверяют при поиске работы. Об этом писал NEWS.ru.