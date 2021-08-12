Россияне рассказали, что за ними следят через гаджеты

Подавляющее большинство жителей России (77%) считают, что за ними следят при помощи мобильных телефонов. Об этом сообщает РБК.

Меньше всего возможной слежки опасаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (35%). Многие из них считают подобные страхи паранойей. При этом опрошенных старше 35 лет слежка гаджетов волнует больше.

39,5% респондентов полагают, что отслеживается история поиска на всех устройствах, 25,5% заявили, что передаются все действия, которые производятся на устройстве, а 14,1% полагают, что за ними ведётся слежка с помощью микрофона и камеры гаджета. 20,9% россиян полагают, что используются все вышеперечисленные средства.

Больше всего жители России боятся использования их личных данных мошенниками, утечки интимных видео и фотографий, чтения переписки и прослушивания разговоров, а также изучения привычек и интересов.

Ранее сообщалось, что смартфон имеет целый ряд функций, о которых большинство пользователей даже не догадываются. В первую очередь, упоминалась возможность создания ссылок для контактов и приложений. Также смартфон позволяет ускорять работу анимации, чтобы использовать приложения быстрее. Кроме того, можно перенести меню на экран, если параметры на устройстве с большой диагональю оказывается неудобно регулировать одной рукой.