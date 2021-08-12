Россияне рассказали, что за ними следят через гаджеты

Подавляющее большинство жителей России (77%) считают, что за ними следят при помощи мобильных телефонов. Об этом сообщает РБК.
Меньше всего возможной слежки
39,5% респондентов полагают, что отслеживается история поиска на всех устройствах, 25,5% заявили, что передаются все действия, которые производятся на устройстве, а 14,1% полагают, что за ними ведётся слежка с помощью микрофона и камеры гаджета. 20,9% россиян полагают, что используются все вышеперечисленные средства.
Больше всего жители России боятся использования их личных данных мошенниками, утечки интимных видео и фотографий, чтения переписки и прослушивания разговоров, а также изучения привычек и интересов.
Ранее сообщалось, что смартфон имеет целый ряд функций, о которых большинство пользователей даже не догадываются. В первую очередь, упоминалась возможность создания ссылок для контактов и приложений. Также смартфон позволяет ускорять работу анимации, чтобы использовать приложения быстрее. Кроме того, можно перенести меню на экран, если параметры на устройстве с большой диагональю оказывается неудобно регулировать одной рукой.