Эксперт назвал функции смартфона, о которых пользователи не подозревали

Смартфон имеет целый ряд функций, о которых большинство пользователей даже не догадываются. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал директор факультета информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев.

В первую очередь эксперт упомянул возможность создания ссылок для контактов и приложений.

Мало кто знает, что часто используемые вами контакты можно легко вытащить на рабочий стол смартфона, чтобы звонить одним кликом. То же самое можно проделывать и с другими полезными настройками телефона вроде режима инкогнито, — рассказал Станислав Косарев.

Также смартфон позволяет ускорять работу анимации, чтобы использовать приложения быстрее, а также можно перенести меню на экран, если параметры на устройстве с большой диагональю оказывается неудобно регулировать одной рукой.

Также на гаджете можно включать так называемый гостевой режим, если пользователь хочет дать кому-то свой телефон, но при этом не готов делиться личными данными.

Ранее пользователям рассказали, как защитить гаджет с помощью приёма времён СССР.