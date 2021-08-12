Россияне пожаловались омбудсмену на банки

Жители России выразили недовольство дополнительными платными услугами банков финансовому омбудсмену. Поступило более 7,5 тысячи обращений, сообщают «Известия».

Россияне оспаривают плату за приобретённые страховки, юридические консультации. Эксперты считают, что проблему подобного навязывания можно решить принятием мер по ужесточению наказаний для финансовых учреждений.

Подавляющая часть заявлений приходится на долю потребительского кредитования (более пяти тысяч обращений). Здесь чаще всего и возникают споры между клиентами и кредитными организациями. Большинство граждан предъявляют претензии к размеру платы, удерживаемой за дополнительные услуги. В банках обычно это связано с приобретением страховки при предоставлении займа или присоединением клиента к коллективному договору страхования.

Ранее сообщалось, что в российской банковской сфере на данный момент достаточно ликвидности. Поэтому потенциал роста ставок по вкладам в банках ограничен. 11 августа появилась информация, что банки начали повышать ставки по депозитам. Они вернулись к допандемийному уровню.