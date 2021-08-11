Эксперт рассказал о потенциале роста ставок по вкладам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Газопровод «Северный поток — 2», вероятно, позволит Германии обеспечить себя более низкими ценами на газ, однако для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. Такое предположение в статье, опубликованной американским журналом National Interest, сделала обозреватель Юлия-Сабина Джоджа.

Она отметила, что сделка по проекту грозит значительными экономическими последствиями и Восточной Европе, и всему Евросоюзу. Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй...