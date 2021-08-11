Эксперт рассказал о потенциале роста ставок по вкладам
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
15:37, 11 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В российской банковской сфере на данный момент достаточно ликвидности. Поэтому потенциал роста ставок по вкладам в банках ограничен. Так считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко, сообщают «Известия».
11 августа появилась информация, что банки начали повышать ставки по депозитам. Они вернулись к допандемийному уровню.
Стоит обращать внимание на состояние глобального рынка, пока там не штормит, потенциал роста ставок ограничен, — заявил Домащенко.
До этого в аналитической компании Frank RG сообщили, что ставки по вкладам в крупных российских банках вернулись к допандемийному уровню. Индекс FRG100, отражающий среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года, с начала августа поднялся на 0,16 п. п. — такого стремительного роста за 10 дней не отмечалось с ноября 2018-го.
Ранее сообщалось, что индекс FRG100, отражающий среднюю доходность вкладов в 54 банках России, достиг отметки 5,298% годовых.