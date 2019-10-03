https://static.news.ru/photo/c1257e0e-e656-11e9-b9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Опрос показал, что среднестатистическому россиянину, чтобы быть счастливым, необходимо более 160 тысяч рублей в месяц. При этом больше всего денег нужно жителям Москвы.

Как показал опрос сервиса Superjob, мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам — 181 тысяча и 138 тысяч соответственно. Молодёжи до 24 лет, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно 118 тысяч рублей в месяц, гражданам в возрасте от 25 до 34 лет уже необходимо 159 тысяч рублей, от 45 лет и старше — 171 тысяча рублей.

Среди жителей больших городов самую высокую сумму указывают москвичи — 212 тысяч рублей в месяц. Меньше всего денег для счастья нужно жителям Оренбурга (115 тысяч), отмечает РИА Новости .

Ранее в Росстате сообщили, что средняя зарплата в России по сравнению с показателями прошлого года выросла на 7,2% и составила 46 263 рубля. Первое место занял Центральный федеральный округ. Средний ежемесячный заработок там равен 58 898 рублям. При этом самая высокая зарплата была у москвичей — 91 451 рубль, сообщал News.ru.