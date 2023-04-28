Россиянам запретят торговать акциями оборонных компаний Запада Набиуллина: в России будет запрещена торговля акциями оборонных компаний недружественных стран

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Россиянам в ближайшее время запретят проводить сделки с ценными бумагами оборонных компаний недружественных стран, заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас правительство разрабатывает механизм выхода из акций для их действующих российских владельцев.

Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить, — сказала глава ЦБ.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных мер, связанных с обращением ценных бумаг из недружественных стран. Согласно нему, для приобретения акций из недружественных стран россиянин должен получить особое разрешение у Банка России или правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

До этого сообщалось, что до конца года около полутора десятков российских системообразующих организаций могут получить право не учитывать голоса совладельцев из недружественных стран при принятии корпоративных решений. Проект соответствующего указа был подготовлен РСПП. Его действие затронет компании из сфер энергетики, машиностроения и торговли.