Путин запретил россиянам покупать иностранные акции без спецразрешения Путин подписал указ о временных мерах с обращением ценных бумаг из недружественных стран

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В.В. Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных временных мер, связанных с обращением ценных бумаг из недружественных стран, документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему, с 1 марта для приобретения акций из недружественных стран россиянин должен получить особое разрешение у Банка России или правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

В том случае, если субъект получит разрешение от одного из органов, он сможет производить сделки по передаче акций и облигаций российских компаний и эмитентов, которые были получены в результате погашения ценных бумаг иностранных эмитентов.

Также в документе прописано, что регистраторы и депозитарии должны будут обеспечивать учет российских акций и облигаций.

Ранее первая российская компания, УК «Альфа-Капитал», была допущена к биржевым торгам в Индии. Совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал ее в качестве иностранного портфельного инвестора, что позволит компании самостоятельно проводить сделки в интересах клиентов на Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE) фондовых биржах страны.