Россиянам упростят рефинансирование ипотеки

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вознамерились упростить процедуру рефинансирования ипотеки. Таким образом россиянам хотят облегчить процесс погашения кредитов на жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Законопроект
Инициатива предполагает облегчить переход заёмщика из одного банка в другой для обслуживания ипотечного кредита, а также сократить срок получения необходимых документов. Организациям дадут не более пяти рабочих дней для предоставления информации заёмщику, в течение 10 рабочих дней они будут обязаны выдать закладные по кредитам.
Эксперты предполагают, что новый законопроект, в случае одобрения, положительно скажется на процедуре рефинансирования. Это позволит и клиентам получить необходимые услуги в срок, и банкам, которые смогут оптимизировать свою работу.
Ранее эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что снизить платёж по ипотеке можно и при выборе программы, и уже во время выплат.