Россиянам упростят рефинансирование ипотеки

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вознамерились упростить процедуру рефинансирования ипотеки. Таким образом россиянам хотят облегчить процесс погашения кредитов на жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Законопроект разработала ФАС, и его отправили на согласование в ведомства. Идею уже поддержали Минфин, Росреестр и крупнейшие банки. Пока что законопроект рассматривается, однако если он будет принят, то изменения будут внесены в законы «Об ипотеке» и «О потребительском кредите (займе)».

Инициатива предполагает облегчить переход заёмщика из одного банка в другой для обслуживания ипотечного кредита, а также сократить срок получения необходимых документов. Организациям дадут не более пяти рабочих дней для предоставления информации заёмщику, в течение 10 рабочих дней они будут обязаны выдать закладные по кредитам.

Эксперты предполагают, что новый законопроект, в случае одобрения, положительно скажется на процедуре рефинансирования. Это позволит и клиентам получить необходимые услуги в срок, и банкам, которые смогут оптимизировать свою работу.

Ранее эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что снизить платёж по ипотеке можно и при выборе программы, и уже во время выплат.