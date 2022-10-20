Россиянам стали чаще одобрять кредиты Банкир Тосунян: из-за падения спроса на кредиты россиянам стали чаще одобрять займы

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Российские банки изменили свое отношение к заемщикам на более доброжелательное, рассказал Lenta.ru банкир, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, из-за падения спроса на кредиты на 10–25% банки стали одобрять больше сделок, чем раньше. Эксперт также добавил, что россияне стали чаще снимать наличные деньги.

Действительно, есть довольно серьезное падение спроса на кредиты. <...> Но зато банки проводят более гибкую политику и одобряют сделки в большем объеме, нежели раньше. <...> Также мы замечаем, что россияне стали больше снимать наличные деньги, — рассказал банкир.

Ранее банки сообщили, что в конце сентября и в октябре спрос на кредиты у россиян упал на 10–25%, такая картина нетипична для России, поскольку традиционно с начала осени и до конца года количество заявок на займы увеличивается, пишут «Известия».

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее рассказал — чтобы накопить сбережения без ущерба для текущего потребления нужно откладывать сумму в 10% от заработной платы. По его словам, не стоит пытаться сберечь оставшиеся под конец месяца деньги — откладывать сумму для сбережений нужно с момента получки и жить на средства до следующей. Также экономист посоветовал вкладывать сэкономленные деньги в инструменты доходности, делая банковские вклады, и покупать облигации. Облигации федерального займа с индексом — это надежные финансовые инструменты, пояснил экономист. По его словам, простейший вид вложения — это банковский вклад. Все остальные инструменты требуют определенного уровня финансовой грамотности, уточнил эксперт.