Россиянам стал недоступнее борщ

«Индекс борща» снизился в большинстве регионов России, он сократился по сравнению с прошлым годом в среднем на 4%. Об этом пишут «Ведомости».

Этот показатель означает, какое количество продуктов для приготовления блюда в стране может купить житель региона на свои месячные доходы после уплаты всех налогов и обязательных платежей. Отмечается , что в 64 субъектах Федерации цифры оказались меньше, чем годом ранее, достигнув пятилетнего минимума.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Туве — там доходы жителей позволяют приготовить только 50 блюд на семью из четырёх человек. Далее расположились Ингушетия (56 блюд), Калмыкия (59), Карачаево-Черкесия и Чувашия (по 62).

Самыми богатыми с точки зрения борщового набора стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — 230 и 204 блюда, а также Москва (179).

Стоимость приготовления борща выросла в среднем по стране на 9% — до 293 рублей, а доходы жителей России после уплаты налогов и оплаты услуг ЖКХ — до 29,9 тысячи.

Ранее сообщалось, что в правительстве обсудят, как снизить цену на борщовый набор, который значительно подорожал из-за увеличения стоимости транспортных услуг. Минпромторг обсудит этот вопрос с коллегами из Минтранса. Ведомства постараются принять меры для снижения цен на доставку овощей по России.