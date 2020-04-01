https://static.news.ru/photo/f8307f14-6c9a-11ea-aec1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума 1 апреля приняла закон о праве на кредитные каникулы пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также субъектов малого и среднего бизнеса.

Документ подготовили депутаты совместно с Центробанком и Минфином после того, как 25 марта президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заёмщиков, чей доход из-за пандемии коронавируса снизился более чем на 30%.

В принятом законе говорится, что в течение каникул не должны начисляться штрафы и пени. Также нельзя требовать досрочной выплаты, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, взявшие кредит до вступления документа в силу, могут до 30 сентября обратиться за каникулами на срок до полугода, если их доход за предшествующий месяц снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Субъекты малого и среднего бизнеса также вправе обратиться за льготным периодом, если ведут деятельность в определённых кабмином отраслях.

Банк обязан рассмотреть заявление в течение пяти дней. При этом он вправе запросить у заёмщика справку о доходах, выписку из регистра государственных услуг о регистрации в качестве безработного, больничный лист. Дополнительный перечень документов может установить Банк России, передаёт РИА Новости.

Если же заёмщик в течение 90 дней не представит подтверждающие документы, то вступает в силу действовавший до наступления кредитных каникул договор и включаются санкции.

Дума также поддержала дополнительные поправки об ограничении процентов по потребительским кредитам в льготный период ставкой, равной двум третям от рассчитанного ЦБ среднерыночного значения полной стоимости кредита.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции. Помимо этого, кабмину предстоит организовать постоянный мониторинг экономической ситуации. Перечень поручений по итогам телевизионного обращения главы государства в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны опубликован на сайте Кремля. Первые результаты правительство должно представить российскому лидеру уже 1 апреля. В дальнейшем необходимо обеспечивать регулярную актуализацию перечня и докладывать о ситуации ежемесячно.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.