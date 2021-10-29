Россиянам рассказали, кто может получить льготы по оплате за электроэнергию

Льготы на оплату электричества положены участникам Великой Отечественной войны и семьям инвалидов ВОВ, включая тех, кого уже нет в живых. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказал генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

И если сами участники войны, как правило, льготы получают, то семьи инвалидов ВОВ часто не используют эту возможность, — отметил Минко.

Также имеются поощряющие льготы для определённых категорий граждан: для обладателей звания «Герой Труда РФ», имеющих госнаграды, почётных доноров СССР и РФ, заслуженных работников.

Кроме того, льготы на оплату электроэнергии полагаются ветеранам труда и приравненным к ним гражданам, героям СССР и РФ, участникам любых боевых действий. Право на льготы имеют реабилитированные, пострадавшие из-за репрессий пенсионеры и их семьи, дети, не имеющие родителей, лица, подвергшиеся воздействию радиации.

Скидки на оплату получают многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами.

Право на льготы имеют граждане, чей расход на услуги ЖКХ превышает 22% дохода.

Ранее были названы новые получатели льгот от государства из-за коронакризиса.