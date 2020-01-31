https://static.news.ru/photo/6bc6395a-43ec-11ea-b2fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эксперты предрекают борьбу между негосударственными пенсионными фондами за накопления россиян уже в этом году. Люди смогут вложить почти два триллиона рублей в НПФ без потери капитализации.

НПФ будут активно привлекать «молчунов» — тех, кто не определился с судьбой своих накоплений. Стоимость чистых активов в расширенном портфеле на 31 декабря 2019 года составляет 1,8 трлн рублей, по данным ВЭБ.

В следующем году «молчунам» предоставят возможность перевести средства в НПФ без потери капитализации, пишут «Известия». И именно за них развернётся борьба между фондами.

Представители НПФ считают, что такой шанс перейти в фонд без потери накопленного инвестиционного дохода выпадает раз в пять лет. И в течение всего текущего года «молчуны» смело могут подавать заявления о переводе средств. Сделать это можно лично, обратившись в ПФР, либо через портал госуслуг.

Представители ПФР отметили, что для перевода нужно подать заявление о срочном переходе. Поэтому нужно уточнить в ПФР дату фиксации, которая определит перевод денег без потерь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что единый портал госуслуг могут исключить из списка возможных способов подачи заявлений об отказе о смене пенсионного фонда из законопроекта Минтруда. С таким предложением выступил Банк России, опасаясь фальсификаций при переходах между НПФ и ПФР.