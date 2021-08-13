Россиянам раскрыли эффективный способ сохранить сбережения

Корзина из разных валют станет наиболее эффективным способом для россиян сохранить собственные денежные сбережения. Такое мнение агентству ПРАЙМ высказал директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

По его словам, в настоящее время курс ведущих мировых валют по-прежнему остаётся плавающим, что мешает произвести точный прогноз по их дальнейшей стоимости. Поэтому россиянам стоит задуматься о разделении сбережений на четыре равные части в разных валютах (рубль, доллар, евро и английский фунт). Данный способ поможет гражданам компенсировать валютные колебания на рынке и остаться в плюсе.

При этом эксперт раскрыл, что долларовый кризис в дальнейшем может также отразиться и на других валютах. По этой причине россиянам следует по возможности сократить часть сбережений в американской валюте.

Ранее сообщалось, что валютные накопления стали терять популярность в России. Так, число хранящих сбережений в иностранной валюте россиян сократилось втрое за последние шесть лет. Показатель снизился с 19% в 2014 году до 6% к концу 2020-го.