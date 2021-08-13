Россиянам раскрыли эффективный способ сохранить сбережения

Корзина из разных валют станет наиболее эффективным способом для россиян сохранить собственные денежные сбережения. Такое мнение агентству ПРАЙМ высказал директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.
По его словам, в настоящее время курс ведущих мировых валют по-прежнему
При этом эксперт раскрыл, что долларовый кризис в дальнейшем может также отразиться и на других валютах. По этой причине россиянам следует по возможности сократить часть сбережений в американской валюте.
Ранее сообщалось, что валютные накопления стали терять популярность в России. Так, число хранящих сбережений в иностранной валюте россиян сократилось втрое за последние шесть лет. Показатель снизился с 19% в 2014 году до 6% к концу 2020-го.