Россиянам предрекли введение талонов на продукты

Для наиболее бедных слоёв населения России могут быть введены продовольственные талоны. Это произойдёт из-за резкого роста цен на еду, и такое решение будет «наиболее правильным». Об этом URA.RU сообщил главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Наша внутренняя конъюнктура зависит от ситуации на внешнем рынке. Там идёт поддержка экономики за счёт скупки финансовых активов центральными банками и впрыскивания <...>, растут цены почти на все товары, в том числе и на продовольствие, — сказал Миронов.

Он отметил, что ввести талоны для наименее обеспеченных слоёв населения лучше, чем раздавать деньги, которые могут быть потрачены на другие товары. По словам эксперта, в будущем на динамике цен на продукты скажется европейский энергетический кризис.

Ранее президент России Владимир Путин поручил представить комплекс мер для сдерживания цен на продукты и защиты сельхозпроизводителей. Об этом он заявил на совещании с правительством. В случае роста цен на производимые на основе газа удобрения у российских производителей возникнет соблазн реализовывать всё по высоким ценам.

Он попросил организовать эту работу кабмин и лично его главу Михаила Мишустина. По словам президента, действия должны быть направлены на нивелирование «негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках» и отразиться на экономике страны.