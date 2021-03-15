Россиянам посоветовали покупать доллары и евро

https://static.news.ru/photo/3b7fd11e-261a-11eb-96b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Текущие курсовые уровни доллара и евро представляют неплохую возможность для покупки валюты на среднесрочную перспективу. Об этом заявили эксперты в интервью РИА Новости. Рубль в понедельник, 15 марта, обновил многомесячные максимумы к двум основным валютам и имеет тенденцию к ещё большему укреплению, однако риски сильного коррекционного снижения рынка нефти и сохраняющаяся угроза обострения санкций могут оборвать это движение.

Рубль по отношению к доллару укреплялся на протяжении шести торговых сессий подряд. 15 марта он достиг уровня 72,9 рубля за доллар, подобного результата не достигалось с декабря 2020 года. При этом эксперты считают , что до конца марта доллар способен упасть до 72,4 рубля за одну американскую единицу. Базовый сценарий для евро до конца месяца, по мнению специалистов — снижение до 86,5 рубля.

При этом в среднесрочной перспективе доллар стремится к тестированию и пробитию вниз отметки в 72 рубля, а евро в 86 рублей. Однако эксперты полагают, что такое возможно при условии сохранения высоких цен на нефть, отсутствии дальнейшего роста инфляции и сильных коррекционных настроений на глобальных рынках.

При этом цена барреля нефти в настоящее время составляет около 5 000 рублей, в среднесрочной перспективе эксперты ожидают снижение показателя за счёт ослабления доллара, которое может последовать при «справедливой» оценке рублях при текущих ценах на нефть. Таким образом, рост торгового баланса также будет способствовать укреплению рубля.

Однако существуют и риски ослабления российской валюты. Так, перед решением ЦБ РФ по ставке в ближайшую пятницу валютный рынок может занять выжидательную позицию.

Главная же угроза рублю — санкции США против российского государственного долга. Они могут быть анонсированы в ближайшие три недели. Тогда эксперты предрекают курс доллара на уровне 75-76,5 рубля. евро при неблагоприятном сценарии способен уйти вверх за 92 рубля.

Эксперты сходятся на том, что нынешний курс рубля представляют неплохую возможность для покупки ослабевшей иностранной валюты.

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