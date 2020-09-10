Россиянам пересчитают пенсии

https://static.news.ru/photo/efef4722-f3b8-11ea-9e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ежегодную индексацию всех пенсий хотят ввести в России. Также планируется пересчитать выплаты работающим пенсионерам, начиная с 2015 года.

Такой законопроект рассмотрят депутаты Госдумы в осеннюю сессию. Это обусловлено принятой поправкой к Конституции, поясняют «Известия». Законопроект предполагает, что все виды пенсий в России должны пересматриваться как минимум раз в год.

В документе также говорится о доиндексации и перерасчёте выплат работающим пенсионерам, начиная с 2015 года, по итогам которого индексация составила 4% вместо официальных 12,9% уровня инфляции в стране. По подсчётам авторов инициативы, для компенсации выплат из бюджета нужно будет потратить 1,3 трлн рублей.

По словам инициатора законопроекта — зампреда фракции «Справедливая Россия» Михаила Емельянова, индексация для работающих пенсионеров до этого момента всё время откладывалась с 2016 года на более поздний срок, так что законопроект должен исправить ситуацию.

Издание отмечает, что инициатива уже получила одобрение комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов. Там отметили, что закон необходим ввиду требований новых норм Конституции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что члены партии «Справедливая Россия» внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий выплачивать пенсионерам процент от суммы недополученных пенсий. В случае принятия закон установит особый порядок возмещения недополученных пенсионерами средств в случаях, когда государственный орган ошибся при установлении или выплате страховой пенсии.