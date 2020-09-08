Россиянам могут начать выплачивать процент от недополученных пенсий

https://static.news.ru/photo/fa1f02f2-f1c2-11ea-ac7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены партии «Справедливая Россия» внесли в Государственную думу законопроект, предлагающий выплачивать пенсионерам процент от суммы недополученных пенсий.

Документ опубликован в базе данных ГД. В случае принятия закон установит особый порядок возмещения недополученных пенсионерами средств в случаях, когда государственный орган ошибся при установлении или выплате страховой пенсии, установлении, перерасчёте, индексации или начислении фиксированной выплаты к страховой пенсии, а устранение этой ошибки привело к увеличению размера указанной пенсии или фиксированной выплаты. В законопроекте оговаривается, что гражданину выплатят проценты на сумму недополученных в результате ошибки средств за весь период «с момента возникновения права на соответствующую пенсию или выплату».

Авторы инициативы предлагают определять размер компенсации исходя из ключевой ставки Центробанка, действующей в соответствующие периоды (или ставкой рефинансирования ЦБ в период до 1 января 2016 года). Также предлагается запретить уменьшать процент на недополученные выплаты.

Ранее NEWS.ru приводил заявление экономического обозревателя Юрий Пронько, который призвал авторов пенсионной реформы вернуть украденные у народа у деньги.