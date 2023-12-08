Россиянам объяснили, стоил ли вкладываться в золото Экономист Ларин: золото не принесет прибыль в краткосрочной перспективе

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При желании вложиться в золото важно учитывать, что драгоценный металл в краткосрочной перспективе не приведет к прибыли и может даже обернуться убытками, предупредил начальник экономического отдела Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО Виталий Ларин. В беседе с «МК в Рязани» он подчеркнул, что цены на золото сильно колеблются и в некоторые периоды могут даже снизиться.

Если говорить о краткосрочных инвестициях, то вложения в драгметаллы могут не принести дохода или даже обернуться убытками. Но, если смотреть в долгосрочной перспективе, инвестиции в драгметаллы опережают инфляцию, — уточнил эксперт.

Экономист напомнил, что золото не может обесцениться до нуля, в этом заключается его главное преимущество. Драгметаллы надежнее, чем ценные бумаги и валюта. При этом даже в случае с золотом важно оценивать все риски и осторожно подходить к инвестированию. Ларин добавил, что можно открыть обезличенный металлический счет, вложиться в ценные бумаги золотодобывающих компаний или приобрести слиток.

Инвестбанкир Евгений Коган ранее допустил, что в ближайшее время золото может показать максимальный рост стоимости и достичь отметки до $2,5 тысячи за тройскую унцию. По его словам, золото отвечает нескольким запросам, в том числе представляет собой альтернативу доллару.